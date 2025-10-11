Familiares que pueden pedir residentes permanentes, según ley de inmigración en EE.UU.

Las leyes de inmigración de Estado Unidos permiten que un familiar directo o en categorías preferenciales de un ciudadano estadounidense, obtenga la residencia permanente legal (Green Card) mediante la relación de parentesco, siempre y cuando cumpla con requisitos específicos.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, sigla en inglés), si usted es familiar de un ciudadano directo o preferencial de un ciudadano estadounidense, debe contar con las siguientes condiciones para reclamar su residencia legal:

Familiar inmediato (directo):

Ser cónyuge (esposo o esposa) de un ciudadano estadounidense.

(esposo o esposa) de un ciudadano estadounidense. Ser hijo o hija soltera menor de 21 años de un ciudadano estadounidense.

menor de 21 años de un ciudadano estadounidense. Ser padre de un ciudadano estadounidense (el ciudadano estadounidense debe tener 21 años o más).

De acuerdo con las indicaciones del portal web de la USCIS, si usted es un familiar inmediato, de clic aquí para informarse y solicitar el 'Ajuste de estatus’, es decir, el estado de condición de residente permanente mientras está en Estados Unidos. Recuerde que antes de presentar su petición, debe leer el 'Formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajuste de Estatus‘.

Si su pareja fue un ciudadano estadounidense, pero falleció, visite el portal oficial de la USCIS y lea sobre la 'elegibilidad de un viudo para la tarjeta de residente permanente‘.

Y en caso de que sea un familiar directo, pero se encuentra afuera de EE.UU., consulte la página web de 'Procesamiento Consular' para conocer cómo solicitar una tarjeta de residente permanente.

Familiares en categorías preferenciales (familia extendida):

Primera preferencia (F1): ser hijos e hijas de ciudadanos estadounidenses, que sean solteros y tengan 21 años o más.

ser hijos e hijas de ciudadanos estadounidenses, que sean solteros y tengan 21 años o más. Segunda preferencia (F2A): ser cónyuges e hijos (este último debe estar soltero y menor de 21 años) de residentes permanentes legales.

ser cónyuges e hijos (este último debe estar soltero y menor de 21 años) de residentes permanentes legales. Segunda preferencia (F2B): ser hijos e hijas solteras que tengan 21 años de residentes permanentes legales.

ser hijos e hijas solteras que tengan 21 años de residentes permanentes legales. Tercera preferencia (F3): ser hijos e hijas asadas de ciudadanos de EE.UU.

ser hijos e hijas asadas de ciudadanos de EE.UU. Cuarta preferencia (F4): ser hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses, siempre y cuando el residente tenga 21 años o más.

