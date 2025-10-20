Presidente Petro asegura que TLC con EE.UU. está suspendido: “responderé de manera inteligente”

El presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que el TLC está “suspendido de facto” y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. “Al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC”.

“Responderé de manera inteligente, hemos mantenido las cláusulas del TLC que sobreviven, porque se nos ha dado la gana, pero el ministerio de comercio, tiene decretos que aún no firmo, con una posición colombiana en defensa del trabajo nacional y de la vida de la humanidad”, dijo.

El mandatario aprovechó para responderle al presidente Trump, quien aseguró que Colombia estaba fuera de control.

“Los colombianos y colombianas sabemos cómo hacerlo. Cómo dice Trump, estamos fuera de control, es cierto. El único control real sobre una democracia, no lo ejercen extranjeros que odian migrantes y odian a los latinoamericanos, lo ejerce el propio pueblo. Trump no controla a Colombia, obedece solo al pueblo colombiano y latinoamericano”, manifestó.

Así las cosas, anunció que responderá de “manera inteligente” luego de haber mantenido cláusulas del TLC con Estados Unidos que “sobreviven”.

“El Ministerio de Comercio tiene los decretos que aún no firmo, con una posición colombiana en defensa del trabajo nacional y de la vida de la humanidad”, sostuvo.

“Hoy repasaré las medidas que tomaremos, con la canciller, la vicepresidenta, el embajador nuestro en EEUU, la ministra de comercio y de agricultura, la encargada del programa de sustitución de cultivos ilícitos, el ministro de defensa, la respuesta colombiana más inteligente a la amenaza irracional”, añadió.