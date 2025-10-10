Nicolás Maduro habría ofrecido petróleo y oro a Trump para evitar una intervención militar

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, habría intentado frenar una posible intervención militar de Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump, ofreciendo acceso preferencial al petróleo y los minerales del país, según una investigación publicada por The New York Times este 10 de octubre.

De acuerdo con el medio, el plan de Maduro fue “una propuesta de gran alcance” que habría todos los proyectos petroleros y auríferos, actuales y futuros, a empresas estadounidenses, e implicaba reducir los vínculos energéticos con China, Irán y Rusia. El objetivo, aseguran las fuentes citadas por el diario, era “apaciguar al presidente Trump” en medio de la tensión diplomática entre ambos gobiernos.

El reportaje señala que Trump no estaba realmente interesado en los recursos naturales de Venezuela, sino en lograr la salida de Maduro del poder, algo que el mandatario venezolano no estaba dispuesto a negociar.

Según el medio, la estrategia del chavismo representó uno de los esfuerzos diplomáticos más ambiciosos del segundo mandato de Trump. Sin embargo, la postura de línea dura de figuras republicanas como Marco Rubio terminó por frenar cualquier posibilidad de acuerdo.

New York Times concluye que la iniciativa de Maduro, centrada en usar los recursos naturales como herramienta diplomática, fracasó ante la prioridad de Washington: el cambio político en Venezuela.

