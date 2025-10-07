Rusia ha capturado casi 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania este año, afirmó Putin

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, el 3 de octubre de 2025 en Sochi, Rusia. FOTO: Contributor/Getty Images / Contributor

El Ejército ruso lleva la iniciativa estratégica en la guerra en Ucrania y ha tomado casi 5.000 kilómetros de territorio ucraniano y 212 localidades en lo que va de año, afirmó este martes el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con la plana mayor del Ejército ruso.

“Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa mantienen en la actualidad la iniciativa estratégica total. Este año hemos liberado casi 5.000 kilómetros cuadrados de territorio, 4.900, y 212 localidades”, afirmó durante una visita a San Petersburgo, su ciudad natal, durante su 73 cumpleaños.

Putin señaló que “el papel decisivo de esto recae sin lugar a dudas en nuestros soldados y oficiales, que manifiestan las mejores cualidades de los militares rusos, como la fidelidad ilimitada y el amor a la patria, el alto sentido del deber, la camaradería y hermandad de armas”.

El mandatario pidió a los representantes del alto mando castrense ruso presentes en la reunión transmitir sus palabras de agradecimiento a los militares que combaten en Ucrania.

“Nuestra tarea común sigue siendo la misma: debemos garantizar el cumplimiento inapelable de todos los objetivos indicados a las tropas durante la operación militar especial”, sostuvo.

Añadió que “el enemigo, pese a los intentos de una resistencia tenaz, se repliega a todo lo largo de la línea del frente” y, en ese contexto, “con el objetivo de demostrar a sus patrocinadores de Occidente algún tipo de éxito, intenta atacar objetivos absolutamente civiles en territorio ruso”.

A su vez, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, informó al mandatario ruso de que las tropas rusas “avanzan prácticamente en todos los sectores”.

“El enemigo concentró sus principales esfuerzos en estabilizar la situación en los sectores de frente en crisis con el fin de ralentizar nuestra ofensiva”, dijo.

En particular, señaló que la agrupación militar Séver (Norte) continúa creando la franja de seguridad ordenada por Putin en las regiones ucranianas de Járkov y Sumi tras expulsar a las tropas ucranianas de la región fronteriza de Kursk.

La agrupación Vostok (Este) continúa su ofensiva en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia, indicó, al señalar, que durante el último mes las fuerzas rusas capturaron más de 200 kilómetros cuadrados, mientras que la agrupación Sur avanza en Síversk y Konstantínivka.

“Los combates más intensos tienen lugar en la zona de operaciones de la agrupación Centro, en los sectores de Krasnoarméisk (Pokrovsk) y Dnipropetrovsk. La comandancia ucraniana, en un intento de detener nuestra ofensiva, envió a este sector sus unidades más capacitadas, incluyendo sus reservas estratégicas”, indicó, al señalar que pese a ello, las fuerzas rusas mantiene su ofensiva.

En Pokrovsk, añadió, los militares rusos continúan su avance en los barrios del sur de la ciudad y rodearon la localidad de Rodinske, al norte de la urbe.

También informó de los ataques masivos contra objetivos militares y del complejo industrial militar ucraniano, en los que se priorizan las empresas productoras de misiles y drones de largo alcance.

