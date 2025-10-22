Petro tras absolución de Uribe: “Ya veremos si la Corte lo admite, o si hay justicia”
El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el fallo que absolvió al exmandatario Álvaro Uribe.
“Qué triste que en Colombia pasen esas cosas. Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, o si hay justicia”, dijo el presidente Gustavo Petro tras la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Noticia en desarrollo...
