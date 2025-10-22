Actualidad

Álvaro Uribe tras absolución: “He dicho la verdad a mis compatriotas”

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que lo absolvió, en segunda instancia, de los delitos de soborno y fraude procesal.

Álvaro Uribe. Foto: Cristian Bayona / Long Visual Press / Universal Images Group via Getty Images

Álvaro Uribe. Foto: Cristian Bayona / Long Visual Press / Universal Images Group via Getty Images / Long Visual Press

A través de una transmisión desde Llanogrande, Antioquia, difundida en sus redes sociales y titulada “Gracias a Dios”, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que este 21 de octubre lo absolvió, en segunda instancia, de los delitos de soborno y fraude procesal.

En su mensaje, Uribe expresó: “He dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública”.

También pidió “energía para trabajar por Colombia” y “nobleza para luchar por este gran pueblo”.

