Cepeda se pronuncia tras absolución de Uribe: “Apelaremos al recurso de la casación”

“Apelaremos al recurso de la casación”, anunció el precandidato y senador Iván Cepeda, tras la absolución al expresidente Álvaro Uribe de todos sus cargos.

Incluso, dijo que estudiarán acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos si es el caso: “eso no lo hemos decidido, pero entendemos que también es una posibilidad”.

Noticia en desarrollo...