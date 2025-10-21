Judicial

Cepeda se pronuncia tras absolución de Uribe: “Apelaremos al recurso de la casación”

El precandidato presidencial Iván Cepeda dijo que estudiarán acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos si es el caso.

Iván Cepeda y Álvaro Uribe | Fotos: Colprensa

Iván Cepeda y Álvaro Uribe | Fotos: Colprensa

“Apelaremos al recurso de la casación”, anunció el precandidato y senador Iván Cepeda, tras la absolución al expresidente Álvaro Uribe de todos sus cargos.

Incluso, dijo que estudiarán acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos si es el caso: “eso no lo hemos decidido, pero entendemos que también es una posibilidad”.

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad