Cepeda se pronuncia tras absolución de Uribe: “Apelaremos al recurso de la casación”
El precandidato presidencial Iván Cepeda dijo que estudiarán acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos si es el caso.
“Apelaremos al recurso de la casación”, anunció el precandidato y senador Iván Cepeda, tras la absolución al expresidente Álvaro Uribe de todos sus cargos.
Incluso, dijo que estudiarán acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos si es el caso: “eso no lo hemos decidido, pero entendemos que también es una posibilidad”.
Noticia en desarrollo...