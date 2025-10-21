El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tribunal declaró inocente al expresidente a Álvaro Uribe Vélez y tumbó condena de 12 años de prisión

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. De esta manera, tumbó la condena de 12 años de prisión que impuso la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda.

Le puede interesar: EN VIVO 🔴 Anuncian fallo contra Álvaro Uribe Vélez en segunda instancia

El magistrado Manuel Antonio Merchán declaró inocente en su totalidad al exmandatario y emitió un fuerte pronunciamiento contra el fallo de primera instancia por considerar que “la falladora se equivocó”.

Añadió que en la sentencia de 1.114 páginas se cometieron errores y se evidenció el sesgo contra el también exsenador.

Vea aquí: Absuelven a Álvaro Uribe de soborno en actuación penal en casos Enrique Vélez y Eurídice Cortes

“La sentencia incurre en déficit argumentativo (…)”, también dijo que tiene “deficiencias estructurales y sesgos retóricos”.

Detalló que, tras el análisis de la extensa sentencia, “se evidencian falencias en la adecuación típica del fraude procesal”.

La Fiscalía General de la Nación no logró demostrar que se hubiera cometido el delito de fraude procesal ni que Álvaro Uribe Vélez, hubiese sido el determinador.

El magistrado señaló que la juez no hizo el test de idoneidad e insistió en que faltó veracidad de los testimonios de Juan Guillermo Monsalve.

Play/Pause Tribunal declaró inocente al expresidente a Álvaro Uribe Vélez y tumbó condena de 12 años de prisión 01:57 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vea la decisión del Tribunal Superior de Bogotá aquí:

Escuche W Radio en vivo: