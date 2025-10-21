Absuelven a Álvaro Uribe de soborno en actuación penal en casos Enrique Vélez y Eurídice Cortes

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal por el episodio del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, de esta manera fue declarado inocente.

Además, el tribunal también absolvió al expresidente del mismo delito, soborno en actuación penal, en el caso de la exparamilitar Euridice Cortes alias ‘Diana’.

El magistrado Miguel Ángel Merchán adscrito a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá aseguró que la Fiscalía General de la Nación no logró probar que el exmandatario hubiera sido el determinador de los sobornos que se habrían ofrecido a los exparamilitares para que declararan a su favor en la Corte Suprema de Justicia.