EN VIVO 🔴 Anuncian fallo contra Álvaro Uribe Vélez en segunda instancia

Este martes, 21 de octubre, los magistrados de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá anunciarán el fallo de segunda instancia contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien fue hallado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

A partir de las 8:00 de la mañana y de forma virtual, el exmandatario conocerá la decisión del tribunal.

¿Qué pasó en el fallo de primera instancia contra Álvaro Uribe ?

Durante el juicio, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, presentó más de 35 testimonios. Según el fallo, dichas declaraciones permitieron acreditar una estrategia deliberada de manipulación de la justicia con el fin de afectar el buen nombre del senador Cepeda, contradictor político del expresidente.

Según la juez Heredia Aranda, la Fiscalía también demostró que se buscaba que los exparamilitares se retractaran de las declaraciones en las que relacionaban a Uribe Vélez con el grupo paramilitar conocido como Bloque Metro, que fue conformado en Antioquia en los años 90.

Víctimas en el caso Álvaro Uribe

La juez también acogió los argumentos de las víctimas, en especial del senador Iván Cepeda, quien fue blanco de lo que su defensa calificó como “peregrinajes carcelarios” para conseguir testigos falsos.

El abogado Reinaldo Villalba, defensor de Cepeda, sostuvo en los alegatos finales que el expresidente fue el cerebro detrás de una estructura diseñada para obtener pruebas falsas y engañosas.

“El procesado (Álvaro Uribe Vélez) creó una máquina peligrosa para recoger evidencias falsas y posteriormente incumplió los deberes de seguridad que le imponía el manejo de la fuente de peligro que él mismo gestó”, aseguró Villalba.