Judicial

Juez condenó a Diego Cadena por sobornar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve

La Fiscalía logró probar la responsabilidad de los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar Cruz, en la manipulación de testigos.

Diego Cadena. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)

El juez tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, condeno al abogado Diego Cadena por sobornar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que declarara falsamente contra el senador Iván Cepeda y en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La Fiscalía pide 84 meses de prisión, es decir, 7 años de prisión. Las víctimas piden que se expida una orden de captura inmediata contra Diego Cadena, porque se puede fugar.

Noticia en desarrollo...

