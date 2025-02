Juan Guillermo Monsalve y la fallida carta de retractación sobre Álvaro Uribe

Durante el juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la juez 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso , leyó la carta que habría escrito retractándose de sus declaraciones previas contra el exmandatario.

No obstante, en una nota aclaratoria dentro del mismo documento, afirmó que fue obligado a hacerlo.

Monsalve aseguró que, en múltiples ocasiones, el abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hasche le insistieron en que se retractara de sus testimonios de 2011, cuando vinculó a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago con grupos paramilitares.

“Nota aclaratoria: esta carta la hago bajo la presión del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hasche, alias ‘El Gringo ’, quienes fueron enviados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Att: Juan Monsalve”, se lee en el documento presentado como prueba ante la Fiscalía.

#Atención | La @FiscaliaCol presentó la carta de retractación que, supuestamente, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve escribió junto con el abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hasche, y que entregó a su exesposa Deyanira Gómez para radicarla ante la @CorteSupremaJ. pic.twitter.com/nyswc0LCqX — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 27, 2025

El exparamilitar también relató su relación con la familia Uribe Vélez desde 1986, cuando su padre trabajaba en la hacienda Guacharacas.

“ Yo tenía ocho años cuando entramos a la hacienda , desde el 90 me salí de estudiar y me puse a trabajar”, explicó.

Su cercanía con ese entorno, dijo, le permitió conocer de primera mano la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y señaló que Santiago Uribe tuvo un papel determinante en ese grupo armado.

En su testimonio ante la jueza, Monsalve sostuvo que, tras declarar contra Uribe en 2011, comenzó a recibir amenazas e insistentes mensajes de López Callejas, alias ‘Caliche’, quien lo presionaba para retractarse de sus declaraciones. “Me dijo que si yo podía sacar un video, ya que él no podía venir, también me empezó a acosar con el fin de que sacara un video retractándome y hablando mal del senador Iván Cepeda”, aseguró Monsalve.