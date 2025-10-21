Caso Álvaro Uribe: Tribunal define segunda instancia contra el expresidente este 21 de octubre

Este martes 21 de octubre, los magistrados de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá anunciarán el fallo de segunda instancia en medio del histórico juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue hallado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Desde las 8:00 de la mañana y de manera virtual se realizará la audiencia. En ella se conocerá la decisión que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica y material y por la representación del Ministerio Público contra la sentencia de 12 años de prisión que impuso la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda.

Los magistrados que definieron el futuro jurídico del expresidente son: Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, adscritos a la Sala de Decisión Penal número 19 del alto tribunal.

El viernes primero de agosto, la juez Heredia Aranda, mediante un fallo de 1.114 páginas, condenó en primera instancia al también exsenador. Esto ocurrió tras considerar que la Fiscalía General de la Nación logró probar en medio del juicio que Uribe Vélez fue el determinador de los ofrecimientos de sobornos y ayudas jurídicas que hizo a través de su entonces defensor, el abogado Diego Cadena, en febrero de 2018, a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, para que declararan falsamente en contra del senador y actual precandidato presidencial Iván Cepeda, principal víctima en este caso.

Durante el juicio, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, presentó más de 35 testimonios. Según el fallo, dichas declaraciones permitieron acreditar una estrategia deliberada de manipulación de la justicia con el fin de afectar el buen nombre del senador Cepeda, contradictor político del expresidente.

Según la juez Heredia Aranda, la Fiscalía también demostró que se buscaba que los exparamilitares se retractaran de las declaraciones en las que relacionaban a Uribe Vélez con el grupo paramilitar conocido como Bloque Metro, que fue conformado en Antioquia en los años 90.

Testimonio de Juan Guillermo Monsalve

Uno de los testimonios clave fue el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, cuya versión, según la Fiscalía, se mantuvo firme y coherente desde el inicio del proceso. Las grabaciones obtenidas a través de los relojes espía también fueron determinantes para probar que la intención de Uribe y su defensa era alterar la verdad procesal con testigos falsos.

En su momento, la fiscal Orjuela afirmó:

“La estructura probatoria desplegada en esta audiencia —como lo fueron declaraciones, interceptaciones legales, documentos, registros audiovisuales y el contexto fáctico integral— no solo ha superado con suficiencia el estándar de certeza, sino que ha dejado, sin asomo de duda, que el acusado ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal”.

Víctimas en el caso Álvaro Uribe

La juez también acogió los argumentos de las víctimas, en especial del senador Iván Cepeda, quien fue blanco de lo que su defensa calificó como “peregrinajes carcelarios” para conseguir testigos falsos.

El abogado Reinaldo Villalba, defensor de Cepeda, sostuvo en los alegatos finales que el expresidente fue el cerebro detrás de una estructura diseñada para obtener pruebas falsas y engañosas.

“El procesado (Álvaro Uribe Vélez) creó una máquina peligrosa para recoger evidencias falsas y posteriormente incumplió los deberes de seguridad que le imponía el manejo de la fuente de peligro que él mismo gestó”, aseguró Villalba.

Agregó que Uribe actuó con conocimiento del riesgo que representaban sus actuaciones para la justicia: “Puso en marcha esa máquina criminal y luego no solo no impidió que siguiera operando, sino que la dejó actuar con total libertad, consintiendo incluso su proceder delictivo, pues era el beneficiado directo”.

Villalba afirmó que el expresidente actuó con dolo, pues conocía que las acciones encomendadas a Cadena eran ilegales y, aun así, las promovió. En su criterio, Cadena fue el autor material de los delitos y Uribe, el determinador.

Escuche W Radio en vivo: