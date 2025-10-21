Tribunal declaró ilícitas las interceptaciones dentro del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Nilton Córdoba reiteró que no entregó como número de contacto el teléfono de Álvaro Uribe. Foto: Colprensa( Thot )

Los magistrados consideraron como ilegales las interceptaciones que por “error” se hicieron al exmandatario.

“Hubo vulneración al derecho a la intimidad”, señaló el magistrado Miguel Ángel Merchán, adscrito a la Sala de Decisión penal del Tribunal Superior de Bogotá al declarar ilegales las interceptaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia al celular del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En ese sentido, fueron consideradas ilícitas las chuzadas con el excongresista Nilton Córdoba.

“La valoración del Tribunal sobre la ilicitud concluye que se vulneró el derecho a la intimidad, dado que la orden se sustentó en información aparente, sin motivos fundados. La invocación del ‘hallazgo imprevisto e inevitable’ carece de sentido jurídico y no legitima la afectación. El error involuntario no desvirtúa la ilicitud, pues la interceptación se basó en datos erróneos, y descubrir tardíamente que el número no correspondía al del excongresista Nilton Córdoba no constituye un hallazgo imprevisto, sino una negligencia grave”.

También se consideró que “tampoco aplica la regla del descubrimiento inevitable, pues no se demostró que la prueba se hubiera obtenido por medios lícitos. Nunca existió una orden judicial dirigida a interceptar el número de Álvaro Uribe Vélez; la autorización se justificó en la línea de Nilton Córdoba. Además, se conocía el número del exmandatario, lo que refuerza la falta de diligencia en la interceptación”.

