Tribunal declaró inocente a Álvaro Uribe Vélez y concluyó que no sobornó a Juan Guillermo Monsalve

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal en el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado como ‘testigo estrella’.

El magistrado Manuel Antonio Merchán, adscrito a la Sala de Decisión Penal consideró que la Fiscalía General de la Nación no verificó ni practicó pruebas al testimonio de Monsalve y solo se basó en un video de 2011.

También dijo que la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, cometió errores graves en el fallo a través del cual condenó al expresidente a 12 años de prisión. “La falladora se equivocó”.

El magistrado también dijo que Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve, reconoció que le ocultó información a la Corte Suprema de Justicia y también dijo que la Fiscalía no verificó la autenticidad de sus declaraciones.

Destacó que el considerado como ‘testigo estrella’ buscaba beneficios jurídicos y que eso quedó demostrado en la solicitud de ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

También detalló que “Juan Guillermo Monsalve recibió ayudas de Iván Cepeda y de Mercedes Arroyave”.

El exparamilitar además gozaba de beneficios en la cárcel

“Uribe no fue el determinador” dijo el magistrado ponente que leyó la sentencia de segunda instancia en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Episodio Neiva (Huila)

El magistrado señaló que Carlos Eduardo López Callejas alias ‘Caliche’, reconoció bajo juramento en medio del juicio, que le mintió a Monsalve, a quien consideraba en esa época como su amigo.

Detalló que ‘Caliche’, además, construyó un relato engañoso sobre su encuentro con el excongresista Álvaro Hernán Prada en el aeropuerto de Neiva y sobre que había escuchado al expresidente Álvaro Uribe Vélez, para que Monsalve le creyera.

