Iván Cepeda se mantiene en la consulta del Pacto Histórico

El precandidato presidencial Iván Cepeda anunció que se mantiene en la consulta del Pacto Histórico que se desarrollará el 26 de octubre.

Cepeda reiteró que el Pacto Histórico le puso como condición al Consejo Nacional Electoral que la consulta sea interna, partidista y no interpartidista.

“Consulta va a haber (…) hay que llamar al electorado a que participe. Lo que necesitamos es que se haga con todas las garantías necesarias”, dijo.

Este pronunciamiento de Cepeda llega luego de que el también precandidato Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, anunciara su retiro de la consulta.

En un video publicado en su cuenta de X, Quintero aseguró que “el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría cambiaron las reglas del juego” al convertir la consulta del Pacto histórico a la presidencia en una consulta interpartidista“violando el acuerdo que firmaron los candidatos”.

En entrevista con La W, Quintero aseguró que pretendían ponerles una trampa a los precandidatos de la consulta del Pacto.

“Estamos muy tristes y enojados por las decisiones que toma el CNE, cambiando las reglas del juego, cambiando la consulta a una interpartidista que claramente impide que quien gane pueda participar en la elección de marzo”, dijo.

¿Qué dijo Carolina Corcho?

La exministra de Salud y precandidata presidencial Carolina Corcho confirmó en los micrófonos de La W que no se retirará de la consulta del Pacto Histórico, a pesar de la incertidumbre jurídica y de la decisión del también precandidato Daniel Quintero, de bajarse de ese proceso.

“Yo sigo firme en la consulta. La autoridad electoral ya movilizó recursos públicos millonarios por alrededor de doscientos mil millones para que esta consulta se haga”, aseguró Corcho.