Tribunal admitió tutela de Gustavo Bolívar y Carolina Corcho contra el CNE

El Tribunal Superior de Bogotá admitió la tutela presentada por Gustavo Bolívar y Carolina Corcho contra el Consejo Nacional Electoral por la ponencia del Pacto Histórico que se convirtió en partido único.

Hay que recordar que, según la tutela, este viernes, 26 de septiembre, vence el plazo de inscripción a la consulta interna de octubre y, según la decisión del Consejo Nacional Electoral, “se condiciona la existencia legal del movimiento a la conclusión de procesos sancionatorios en curso contra partidos que integran la fusión”.

Ambos solicitan que, como medida provisional, se supenda dicha decisión del CNE y que, así mismo, se ordene a la Registraduria permitir la inscripción de sus precandidaturas al Congreso y la Presidencia.