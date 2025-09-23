Pacto Histórico pidió al CNE correr su consulta interna para el 23 de noviembre

El Pacto Histórico solicitó, a través de una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE), ampliar el plazo para la realización de sus consultas internas, para escoger su candidato único a la Presidencia y a los aspirantes a las listas al Congreso para 2026.

La coalición pidió que ya no se realicen sus consultas el 26 de octubre, sino que la fecha se corra para el 23 de noviembre de 2025, y que la inscripción de precandidaturas pueda hacerse hasta el 3 de octubre de 2025.

La carta la firmaron los representantes legales de las siguientes colectividades que integran la coalición del Pacto Histórico:

Colombia Humana.

Unión Patriótica.

Polo Democrático.

Partido Comunista.

Progresistas.

“En nombre de nuestras agrupaciones políticas, nos dirigimos ante ustedes para solicitar la modificación de la fecha para la realización de consultas para la toma de decisiones y escogencia de candidaturas para el año 2025”, dice la carta.

Y los partidos sustentan la petición en la resolución del 17 de septiembre del CNE, en la cual se “reconoce la personería jurídica del Movimiento político Pacto Histórico de manera condicionada” y se deja por fuera de la fusión a la Colombia Humana.

Y es que, según explican, necesitan más tiempo para organizar sus procesos internos: “Para asegurar un proceso electoral adecuado, necesitamos el tiempo suficiente para ser notificados formalmente de la resolución y analizar sus efectos jurídicos. El ajuste de fechas propuesto permitirá un proceso más ordenado, participativo y con las condiciones adecuadas para el desarrollo de la campaña”.