CNE reconoció personería jurídica del Pacto Histórico, pero dejó por fuera a la Colombia Humana

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó por unanimidad el reconocimiento de la personería jurídica del Pacto Histórico, como partido único. Se acogió la ponencia del magistrado liberal Altus Baquero, por lo que no se aceptó la fusión de la Colombia Humana y Progresistas.

Entonces, los movimientos que se fusionan son: Unión Patriótica, Polo Democrático y el Partido Comunista Colombiano.

Ahora, se reconocería la personería jurídica al Pacto Histórico, de forma condicionada, hasta la terminación de los procedimientos e investigaciones iniciadas antes del 13 de junio de 2025, fecha de la solicitud de la fusión.

Es decir, se exhortará a los magistrados del Consejo Nacional Electoral para que, antes del día de inscripciones para las elecciones al Congreso, resuelvan las investigaciones pendientes de los partidos que se van a fusionar.

