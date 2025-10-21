Este es el fallo de segunda instancia que declaró inocente al expresidente Álvaro Uribe Vélez

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de 12 años de prisión que impuso la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y, en su lugar, lo absolvió de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El magistrado Manuel Antonio Merchán declaró inocente en su totalidad al exmandatario y emitió un fuerte pronunciamiento contra el fallo de primera instancia por considerar que “la falladora se equivocó”.

Añadió que en la sentencia de 1.114 páginas se cometieron errores y se evidenció el sesgo contra el también exsenador.

“En conclusión, la ausencia de prueba directa inferencial sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal de fraude procesal. Por ello se ha de revocar la sentencia”, dijo el magistrado Manuel Antonio Merchán al leer hoy el fallo que echa por tierra la condena que le impuso a Uribe la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, se lee en la decisión de 715 páginas y de más de 2.000 párrafos que profirió el alto tribunal.

Lea aquí la decisión completa del tribunal: