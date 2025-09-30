Actualidad

Juez condenó a 7 años de prisión a Diego Cadena por sobornar al exparamilitar Juan G. Monsalve

El juez le concedió a Diego Cadena el beneficio de prisión domiciliaria y no expidió la orden de captura, es decir, seguirá en libertad.

Un juez tercero Penal del Circuito condenó al abogado Diego Cadena, exdefensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a 7 años de prisión por sobornar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que declarara falsamente contra el senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema.

Noticia en desarrollo.

