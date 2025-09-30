Juez condenó a 7 años de prisión a Diego Cadena por sobornar al exparamilitar Juan G. Monsalve
El juez le concedió a Diego Cadena el beneficio de prisión domiciliaria y no expidió la orden de captura, es decir, seguirá en libertad.
Un juez tercero Penal del Circuito condenó al abogado Diego Cadena, exdefensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a 7 años de prisión por sobornar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que declarara falsamente contra el senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema.
Noticia en desarrollo.