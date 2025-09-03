Defensa del expresidente Uribe pide a la Corte Suprema confirmar fallo que lo dejó en libertad

La defensa del expresidente Álvaro Uribe le solicitó a la Corte Suprema de Justicia mantener el fallo del Tribunal de Bogotá que ordenó su libertad provisional luego de que fuera condenado en primera instancia por manipulación de testigos.

Por medio de varias consideraciones, el abogado Jame Granados, pidió a la Corte desestimar la impugnación presentada por la Fiscalía, al considerar que la tutela sí puede operar como mecanismo subsidiario para buscar que se materialice una orden de captura conforme a un proceso que se encuentra en trámite, citando distintas decisiones de la misma Corte Suprema.

“Reconociendo que sobre este punto ha existido, entre las distintas salas de tutela que hacen parte de la Sala de Casación Penal, diversidad de criterios, estimamos que la decisión impugnada no incurre en error alguno, pues acogió la postura de unificación”, dijo Granados.

Asimismo, sobre la postura de la bancada de víctimas que también solicitó rechazar la tutela como mecanismo subsidiario para evitar la detención del expresidente, la defensa del expresidente Uribe planteó que no era obligatorio solamente acudir a acciones ordinarias o el recurso de apelación, como lo argumentaban las víctimas.

“Qué relevancia tendría dicha exigencia sí, precisamente, la procedencia de la acción de tutela viene del reconocimiento de que la apelación no es un escenario idóneo ni eficaz para restablecer, con prontitud, el derecho a la libertad cuando fue conculcado con la decisión de ordenar la libertad inmediata”, dijo Granados.

