Magnicidio Miguel Uribe Turbay: red criminal ‘Plata o Plomo’ planeó el ataque

La Fiscalía General de la Nación reveló que la organización criminal ‘Plata o Plomo’ estuvo detrás de la planeación y ejecución del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en la tarde del sábado 7 de junio en el parque El Golfito, del barrio Modelia, localidad de Fontibón.

En medio de la audiencia de imputación de cargos contra Harold Daniel Barragán Ovalle, alias ‘Harol’, séptimo capturado por su presunta participación en el crimen, la Fiscalía reveló detalles inéditos sobre los hechos que rodearon el atentado que estremeció al país.

Ante el juez 61 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la fiscal de la Unidad de Vida reveló que el nombre de la organización criminal que acabó con la vida del senador del Centro Democrático es ‘Plata o Plomo’.

La fiscal también explicó que, dentro del organigrama de la estructura, “su líder máximo es conocido como alias Mosco y su mano derecha, al parecer, es Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’, supuesto coordinador logístico del atentado”.

“La organización criminal mencionada, conocida al interior de la misma estructura como ‘Plata o Plomo’, está compuesta por varios actores y su líder máximo es conocido como alias ‘Mosco’. Por debajo de él se encuentran varias personas como (...) Elder Arteaga”, dijo.

En ese sentido, relató:

“Esta estructura criminal ha estado operando aproximadamente desde el año 2023, teniendo como centro de operaciones la ciudad de Bogotá y con injerencia en varias ciudades del territorio colombiano. Tiene como finalidad la consumación de delitos como concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones, el uso de menores para la comisión de delitos y el homicidio selectivo, este último en la modalidad de sicariato (...) y dentro de ese mismo plan criminal de esta estructura participó en el plan coordinado por Elder José Arteaga para asesinar al senador Miguel Uribe Turbay”.

Grupo de WhatsApp y cuatro videollamadas fueron claves para planear el atentado

La fiscal también narró cómo fue utilizado el menor de 15 años para perpetrar el crimen.

Múltiples seguimientos al senador hicieron parte de la planeación del atentado que se concretó el sábado 7 de junio pero que tuvo antecedentes. Un grupo de WhatsApp descubierto por la Fiscalía fue clave.

“Durante la planificación del atentado, usted —alias ‘Harol’— participó en cuatro videollamadas realizadas a través del grupo de WhatsApp destinado a documentar los seguimientos al senador y conocido como ‘Plata o Plomo’ (...) se realizaron múltiples seguimientos al senador, documentando en tiempo real su lugar de residencia, su vehículo y sus actividades”, detalló la Fiscalía.

