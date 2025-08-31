Capturada la séptima persona que habría participado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación anunció que fue capturada la séptima persona que, al parecer, participó de la planeación y ejecución del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Se trata de Harold Daniel Barragán Ovalle, su detención se realizó en medio de un operativo entre la Policía Nacional y la Fiscalía.

Según la investigación de la Fiscalía, Barragán Ovalle habría participado en la planeación de la acción sicarial y escogido al adolescente que disparó contra la víctima el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia, en el occidente de la ciudad.

En las próximas horas será presentado ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías para la legalización de la captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento.

Según se conoció la Fiscalía le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

También pedirá que sea responsable privado de su libertad de manera preventiva.

Las audiencias serían preservadas teniendo en cuenta la importancia de la investigación por el magnicidio del senador Uribe Turbay.

Hasta el momento, han sido capturados por este atentado: Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’; Cristian Camilo González Ardila; Katherine Andrea Martínez Martínez; William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’; y Carlos Eduardo Mora González.