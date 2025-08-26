Miguel Uribe Londoño lanzó su precampaña a la Presidencia y recogerá las banderas de su hijo

Este 26 de agosto, desde la Plaza Núñez, en el Capitolio Nacional, Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, oficializó su aspiración a la Presidencia, como quinto precandidato del Centro Democrático.

Aseguró que busca que su voz represente la unidad nacional: “Tomo esta decisión, porque creo que puedo ser un factor que ayude a consolidar la unidad nacional para salvar a Colombia del precipicio al que nos quieren conducir”, dijo.

Puede leer: Padre de Miguel Uribe entra a contienda del Centro Democrático y lo reemplazará como precandidato

En varios momentos de su discurso, se refirió a su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, y dijo que asumirá sus banderas para honrar su memoria. Dijo: “Les hablo desde la herida más profunda que puede sufrir un ser humano (...) la de un padre que despidió a su hijo asesinado por sus ideas. De ese dolor ha nacido una fuerza indestructible”, aseguró.

Ahora, también aseguró que sabe que se enfrentará a amenazas: “No soy ingenuo, la vida no me ha permitido serlo, y sé que a partir de ahora me expongo a nuevos ataques, a nuevas calumnias y a más injusticias. No tengo miedo”.

Lea aquí: MinDefensa anunció que fue fortalecido el esquema de Miguel Uribe Londoño

Y agregó: “Sé que estoy en la mira de los mismos intereses siniestros que segaron la vida de mi hijo. Quiero que sepan que no me intimidan, que no me voy a quebrar. Sus amenazas me hacen más fuerte y ratifican mis convicciones, porque ustedes no podrán ganar”.

Es de mencionar que estuvo acompañado por varios congresistas del Centro Democrático y otras personas cercanas. También por el asesor político Lester Toledo, quien asumirá las riendas de su campaña, como lo estaba haciendo con el senador Miguel Uribe Turbay.

Le puede interesar: Vamos a derrotar la extrema izquierda: Centro Democrático sobre precandidatura de Miguel Uribe Londoño

Esquema de Miguel Uribe Londoño fue fortalecido

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las condiciones de seguridad de Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático, fueron fortalecidas luego de su ingreso a la contienda electoral.

“Se le ajustó la seguridad necesaria para garantizarle la vida a él, así como la de los demás candidatos. Todo obedece a una matriz de evaluación que garantice la democracia”, dijo el ministro Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa también indicó que se ha duplicado el número de hombres que protegen a los precandidatos presidenciales. De acuerdo con el registrador Hernán Penagos, estos ascienden a más de 60 actualmente.