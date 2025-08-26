Registrador confirmó que de ninguna manera están en riesgo las elecciones del 2026
El procurador Gregorio Eljach, por su parte, resaltó que desde la Fuerza Pública se han entregado todos los lineamientos que permiten concluir que están dadas las condiciones para los comicios.
El registrador nacional, Hernán Penagos, aseveró que habrá elecciones el próximo año y no existe posibilidad alguna de que sean postergadas independientemente de atentados terroristas o cualquier otra circunstancia.
El anuncio fue realizado a la salida de la reunión convocada por el procurador Gregorio Eljach, enmarcada en el Plan Democracia y a la que asistieron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez y la cúpula militar. Allí, las autoridades concluyeron que están dadas las condiciones para cumplir con el calendario electoral.
“Ningún hecho de orden público o circunstancia excepcional pueden dar lugar a aplazar o suspender las elecciones en Colombia, simplemente porque las fechas están detenidas por la Constitución Política y son inamovibles”, dijo Penagos, máxima autoridad electoral.
Por su parte, el contralor Carlos Hernán Rodríguez indicó que las elecciones no han estado en riesgo y “flaco favor” a la democracia hacen aquellos que han querido mover la versión de una posible incertidumbre sobre si habrá elecciones o no.
“Vamos a hacer elecciones”, sentenció, además, el procurador Gregorio Eljach, quien felicitó a la Fuerza Pública por cuenta de las medidas que se han venido adoptando.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles