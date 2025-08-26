Registrador confirmó que de ninguna manera están en riesgo las elecciones del 2026

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseveró que habrá elecciones el próximo año y no existe posibilidad alguna de que sean postergadas independientemente de atentados terroristas o cualquier otra circunstancia.

El anuncio fue realizado a la salida de la reunión convocada por el procurador Gregorio Eljach, enmarcada en el Plan Democracia y a la que asistieron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez y la cúpula militar. Allí, las autoridades concluyeron que están dadas las condiciones para cumplir con el calendario electoral.

“Ningún hecho de orden público o circunstancia excepcional pueden dar lugar a aplazar o suspender las elecciones en Colombia, simplemente porque las fechas están detenidas por la Constitución Política y son inamovibles”, dijo Penagos, máxima autoridad electoral.

Por su parte, el contralor Carlos Hernán Rodríguez indicó que las elecciones no han estado en riesgo y “flaco favor” a la democracia hacen aquellos que han querido mover la versión de una posible incertidumbre sobre si habrá elecciones o no.

“Vamos a hacer elecciones”, sentenció, además, el procurador Gregorio Eljach, quien felicitó a la Fuerza Pública por cuenta de las medidas que se han venido adoptando.

