Vamos a derrotar la extrema izquierda: Centro Democrático sobre precandidatura de Miguel Uribe Londoño

Juan Espinal y Christian Garcés, representantes a la Cámara Centro Democrático, pasaron por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre la precandidatura de Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay.

Espinal mencionó, en referencia a la muerte de Uribe Turbay, que “regresar a la violencia del pasado es totalmente reprochable, la paz total de Petro ha fracasado".

Siendo así, detalló que como partido están listos y trabajando para gobernar el país. “Le damos la bienvenida a Uribe Londoño, tenemos 5 precandidatos que van a recorrer el país".

Y agregó: “Vamos a derrotar la extrema izquierda para retomar el rumbo del país".

Por su parte, Garcés, afirmó que desde el Gobierno Petro acabaron el sistema de salud en vez de mejorarlo, le entregaron a los grupos armados los territorios de Colombia, por eso, fue enfático en destacar que van a “derrotarlo en las próximas elecciones".

En cuanto a los comentarios que les han hecho sobre ser “populistas” aprovechando lo sucedido con Miguel Uribe Turbay para presentar a Miguel Uribe Londoño, aseguraron que esas personas “deberían tener algo de respeto y solidaridad por una familia donde fue asesinada la madre y después el hijo".

“Hemos estado acompañando a la familia Uribe Turbay, hemos lamentado lo que ha sucedido, no es una decisión solo del partido, teníamos a Uribe Turbay, quien iba muy bien en las encuestas y lo asesinaron, la familia por unanimidad decidió unirse al partido con Miguel Uribe Londoño y el partido lo acoge con todo el corazón", dijo Garcés.

De este modo afirmaron que lo único que hay en el Centro Democrático es respeto y solidaridad “con una familia que ha tenido dos asesinatos”.

Asimismo, Espinal fue enfático en mencionar que “acá el populista es Petro, dijeron que Miguel Uribe estaba bien, el pastorcito mentiroso dijo que lo de Miguel Uribe era como salir en la bicicleta y caerse".

¿Qué opinan de la precandidatura de Iván Cepeda por el Pacto Histórico?

Si bien aseguran que el Pacto debe organizar sus candidatos y presentarlos, aprovecharon para pedir “un debate respetuoso y con la verdad”.

“Tenemos que garantizar la seguridad, la democracia, las garantías en las campañas”, señalaron.

Finalmente, aseguraron que “al contendor político se debe derrotar en las urnas y no instrumentalizando a la política”, esto en referencia a Cepeda.