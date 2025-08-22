Padre de Miguel Uribe entra a contienda del Centro Democrático y lo reemplazará como precandidato

Este viernes, 22 de agosto, se conoció que Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, será el quinto precandidato presidencial del Centro Democrático en reemplazo de su hijo.

Así se decidió luego de que Uribe Londoño hiciera la solicitud formal al expresidente Álvaro Uribe Vélez en una reunión que se desarrolló en la tarde de ayer viernes, 22 agosto.

Además, los demás precandidatos, María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paloma Valencia y Paola Holguín, llegaron a un acuerdo para recibirlo y que entre diciembre de 2025 y enero del 2026 se seleccione al candidato único del Centro Democrático con una encuesta internacional.

Según informó el partido uribista, Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático en ausencia de Miguel Uribe Turbay.

Y aseguraron que, al igual que los otros precandidatos presidenciales, Uribe Londoño tendrá la obligación de participar de todos los debates y actividades del partido en el marco del proceso de selección.

Así lo anunció el Centro Democrático:

