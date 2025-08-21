“Vamos a ganar tranquilamente”: el expresidente Uribe encabezó su primer acto público en libertad

En la tarde del miércoles 20 de agosto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se reunió con cientos de simpatizantes en Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá, para celebrar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que le otorgó la libertad mientras se resuelven los recursos presentados en su proceso judicial.

Hacia las 5:00 p. m., el exmandatario descendió de su camioneta y, escoltado por su esquema de seguridad, caminó entre los asistentes que lo esperaban con banderas y consignas de apoyo.

Desde una cafetería del municipio, con un tinto en la mano, intervino para calmar a los presentes que coreaban “fuera Petro”. En respuesta, Uribe advirtió: “Vamos a ganar tranquilamente (…) Nosotros no vamos a decir ‘fuera’, vamos a decir ‘adentro la democracia’”.

El líder del Centro Democrático también cuestionó la creación de una zona binacional con Venezuela, calificándola como inconveniente. Según él, la prioridad debería ser respaldar los esfuerzos internacionales para capturar al presidente Nicolás Maduro.

Antes de asistir a la eucaristía en la iglesia principal de Sabaneta, Uribe anunció que el próximo fin de semana visitará la tumba del senador Miguel Uribe Turbay en el cementerio Central de Bogotá. El precandidato del Centro Democrático falleció durante el periodo en el que el expresidente permaneció bajo prisión domiciliaria.

Álvaro Uribe confirmó que ya recibió su boleta de libertad

Cuando estaba por cumplirse un día desde que el Tribunal Superior de Bogotá falló a su favor una tutela, el expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó que ya recibió la boleta de libertad.

“Acabo de recibir la boleta de libertad. A las 5 p. m. en las calles de Sabaneta. Después, misa en María Auxiliadora. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia”, escribió Uribe.

En el fallo, los magistrados ordenaron suspender la medida de prisión domiciliaria dictada el 1 de agosto de 2025 por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, hasta que la Sala Penal del Tribunal resuelva el recurso de apelación.

