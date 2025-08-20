Álvaro Uribe confirmó que ya recibió su boleta de libertad
El expresidente anunció dos actividades públicas en el municipio de Sabaneta, Antioquia a las 5:00 P.M.
Cuando estaba por cumplirse un día desde que el Tribunal Superior de Bogotá falló a su favor una tutela, el expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó que ya recibió la boleta de libertad.
A través de su cuenta en X, el exmandatario (condenado en primera instancia por soborno a testigos y fraude procesal) anunció que tras la notificación que revoca la orden de prisión domiciliaria emitida por la juez Sandra Heredia, se realizarán dos actos públicos este martes en Antioquia: una concentración en las calles de Sabaneta a las 5:00 p. m. y una misa en la parroquia María Auxiliadora.
“Acabo de recibir la boleta de libertad. A las 5 p. m. en las calles de Sabaneta. Después, misa en María Auxiliadora. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia”, escribió Uribe.
En el fallo, los magistrados ordenaron suspender la medida de prisión domiciliaria dictada el 1 de agosto de 2025 por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, hasta que la Sala Penal del Tribunal resuelva el recurso de apelación.
Según los togados, no resultó claro el argumento de la juez Heredia para justificar la necesidad de la prisión domiciliaria.
