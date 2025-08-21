“Por un negocio de esmeraldas”: nueva hipótesis del presidente Petro tras magnicidio de Miguel Uribe

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá. El mandatario insistió en que, al parecer, el responsable de este crimen estaría enfilado en la “junta mundial del narcotráfico”, cuyos “ejércitos privados estarían compuestos por las guerrillas colombianas”.

Por eso, Petro aseguró que también se tiene la hipótesis, “Es probable, la Fiscalía nos debe decir, que el asesino del senador Uribe Turbay está ahí, por un negocio de esmeraldas. La única manera de sobrevivir en Colombia es saber quién puede matarte antes de que te maten”.

W Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación imputará nuevos cargos contra los procesados por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quienes estarían involucrados en otros crímenes de relevancia internacional.

La Fiscalía evalúa imputar los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, pero no se descarta que se agreguen otros, teniendo en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los demás asesinatos.

Al parecer, algunos de los procesados tendrían nexos con redes internacionales de crimen organizado. W Radio conoció que la investigación de la Fiscalía ha permitido avanzar en la identificación de dos hombres que serían los intermediarios; es decir, los enlaces entre los determinadores (quienes dieron la orden) y los autores materiales (quienes ejecutaron el atentado).

Precisamente, la Fiscalía está tras la pista de estos sujetos, lo que permitiría avanzar en la línea de mando del magnicidio del precandidato presidencial.

Hasta el momento, han sido capturados por este atentado: Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’; Cristian Camilo González Ardila; Katherine Andrea Martínez Martínez; William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’; y Carlos Eduardo Mora González.