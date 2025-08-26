Más de 500 personas reforzarán esquemas de seguridad de candidatos y precandidatos presidenciales

El ministro del Interior, Armando Benedetti, lideró una nueva sesión del Comité de Revisión de Medidas de Protección Electoral (CORMPE), con el objetivo de fortalecer las garantías de seguridad para candidatos y precandidatos presidenciales que participarán en las elecciones del año 2026.

Durante la sesión se analizaron las medidas implementadas hasta el momento. Por eso se destacó el esfuerzo coordinado entre distintas entidades del Gobierno nacional para garantizar la integridad de los actores políticos.

“Hoy en día, hay 194 personas bajo protección de la UNP, 326 policías asignados, 32 vehículos convencionales, 75 vehículos blindados y 56 chalecos de protección. Todo esto se ha logrado gracias a un esfuerzo importante del Gobierno nacional, la cúpula militar y la dirección de la Policía”, señaló el ministro del Interior.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, subrayó las acciones adoptadas desde su cartera para respaldar este proceso democrático. “Como parte de nuestra responsabilidad de garantizar el ejercicio democrático en nuestro Estado Social de Derecho, y en coordinación con la UNP, incrementamos significativamente la capacidad de protección”.

“Duplicamos el personal encargado, pasando de 229 a 520 efectivos, entre policías y miembros de la UNP. Además, ya hemos articulado la seguridad en regiones para que los precandidatos presidenciales puedan desarrollar sus actividades con plena seguridad“.

En total, han desplegado 6.351 policías adicionales a los esquemas individuales de seguridad, y movilizado 96 pelotones, equivalentes a 3.000 hombres y mujeres del Ejército Nacional, para garantizar la seguridad.