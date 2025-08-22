Precandidatos piden actualización de estrategia de fuerza pública por atentados en Cali y Antioquia

Precandidatos presidenciales reaccionaron desde Cartagena a los atentados terroristas que dejaron seis civiles muertos y más de 70 heridos en Cali y la muerte de al menos 12 uniformados de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, tras el derribamiento de un helicóptero.

El primero en referirse a la situación de orden público fue Juan Manuel Galán.

“Es de una gravedad inusitada; es decir, lo que pasó ayer es tan grave como lo que pasó en Mitú en los años 80, lo que pasó en Las Delicias en la toma de Pato Ascu, y el ataque con un dron al helicóptero, pero sobre todo el hecho de que los policías antinarcóticos estaban bajo fuego por el dron. Lo que requiere en este momento es un alto en el camino, un llamado de todos los comandantes para hacer una redefinición estratégica de la Fuerza Pública y la Policía. La estrategia de la Policía de “San Mateo” y de las Fuerzas Militares de “Ayacucho Pro” ya está obsoleta”.

A su turno, Vicky Dávila, aprovechando la presencia de la senadora y precandidata del Pacto Histórico, María José Pizarro, culpó al Gobierno de ser responsable.

“No es solamente lo que nos acaba de ocurrir en Amalfi, en Cali, en el Cauca; los bandidos tienen la capacidad de hacer 10 atentados criminales en 10 municipios distintos al mismo tiempo. Eso no pasaba. ¿Sabe por qué pasa? Porque este gobierno y ustedes han tenido cierta simpatía con todos esos grupos de bandidos. Sí, tienen un clic en lo que no sé si es la extrema izquierda, pero tienen un clic y ese clic les ha hecho mucho daño a Colombia”, sostuvo.

Por su parte, María José Pizarro dijo: “Yo sí quiero decirles que lo que ha sucedido ayer nos duele a todos. Y no porque yo sea una mujer progresista me voy a poner, digamos, del lado de los criminales. No, no. Yo creo que este conflicto y lo que no podemos hacer como sociedad es seguir reciclando la violencia. Y por supuesto que me acerco mucho más a la visión de Juan Daniel, de Juan Manuel, cuando están planteando, como se los planteaba yo hace un momento, que necesitamos una inteligencia estratégica, pero también financiera e incluso una inteligencia social”, indicó.