MinDefensa anunció que fue fortalecido el esquema de Miguel Uribe Londoño

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las condiciones de seguridad de Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático, fueron fortalecidas luego de su ingreso a la contienda electoral.

“Se le ajustó la seguridad necesaria para garantizarle la vida a él, así como la de los demás candidatos. Todo obedece a una matriz de evaluación que garantice la democracia”, dijo el ministro Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa también indicó que se ha duplicado el número de hombres que protegen a los precandidatos presidenciales. De acuerdo con el registrador Hernán Penagos, estos ascienden a más de 60 actualmente.

“(Se pasará) de 229 integrantes de protección a 520. Esta seguridad individual va acompañada de seguridad colectiva”, precisó el ministro de Defensa.

Adicionalmente, el ministro Sánchez resaltó que, en el proyecto de presupuesto del año 2026, el Gobierno ha destinado el más alto para Defensa en décadas, si bien gran parte de este se destina a funcionamiento y queda muy poco dinero para inversión.

“Hago un llamado también a todos los colombianos a que, si queremos seguridad, debemos invertir en seguridad y tenemos que hacer un esfuerzo adicional, ya que lo ha planteado el Gobierno Nacional”, dijo.

Frente a los municipios donde han encontrado un elevado riesgo electoral por cuenta de las acciones terroristas de los grupos armados, el ministro precisó que estos ascienden al 4% del total nacional.

