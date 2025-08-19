¿Qué dijo el ministro de Defensa sobre el presupuesto de su cartera?

Ante la Cámara de Representantes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió sobre la distribución del presupuesto para el sector Defensa.

Según el jefe de la cartera de Defensa, hay al menos 49 billones de pesos para desarrollarse en los próximos 10 años, adicionales a los 16.5 que se proyectan para aviones de superioridad aérea.

Le puede interesar: MinDefensa ordena despliegue inmediato para desmantelar carteles en Caquetá

“El gasto de Defensa no es como ir al Éxito a comprar algo. Hay que construirlo, planearlo y hacerlo adecuadamente”, dijo.

Por otro lado, informó que se adelantará un proyecto para poder evacuar la basura de la isla de San Andrés por medio de un buque, esto costará 120 mil millones de pesos.

“Vamos con la Unidad de Gestión del Riesgo a desarrollar por 120 mil millones de pesos, que nos va a permitir traer la basura de San Andrés, de la reconstrucción que se hizo, para que no quede en la isla, pero también llevar ayuda a Haití, es un buque que nos va a ayudar enormemente a nuestro archipiélago, porque se requiere alrededor de 40 mil millones de pesos”.

Sánchez señaló además que desde la cabeza del sector Defensa se ha asumido un compromiso y liderazgo como actores clave en acciones y políticas institucionales contra la corrupción. “La investigación se convierte en nuestra brújula, en la capacidad de detectar, analizar y comprender los patrones de la corrupción. Esto es fundamental”.

Finalmente, el funcionario informó que, desde el Ministerio, se están implementando soluciones tecnológicas como el sistema Helios, que permite monitorear y generar alertas ante riesgos de corrupción en procesos de contratación del sector Defensa.