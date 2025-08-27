Juez sancionó con 7 años de privación de la libertad a menor que disparó contra Miguel Uribe

Un juez experto en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa) sancionó con 7 años de privación de la libertad en centro de reclusión, al adolescente de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el pasado sábado, 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

El abogado Víctor Mosquera, apoderado de la familia del precandidato presidencial, celebró la decisión de la justicia pero indicó que la Ley de Infancia y Adolescencia incrementa el crimen en Colombia.

“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses. Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, afirmó, tras conocerse la decisión en medio de una audiencia reservada.

“El menor deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”, explicó la Fiscalía.

La investigación de la Fiscalía permitió establecer que “el joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado.

En ese sentido, fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’. Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito, donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó”.

Cabe recordar que mientras el menor intentó escapar por las calles del sector, fue interceptado por integrantes del esquema de seguridad del congresista, y dejado a disposición de las autoridades para su judicialización.

En medio de la audiencia de acusación realizada el pasado 4 de agosto, el joven aceptó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Siete días después, en la madrugada del lunes 11 de agosto, falleció el senador en la Fundación Santa Fe, en el norte de la ciudad.

La sanción es de primera instancia y la defensa del menor de 15 años presento recurso de apelación.