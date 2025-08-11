“Magnicidio de Miguel Uribe debe ser imprescriptible”: Abogado Víctor Mosquera

El abogado Víctor Mosquera Marín, como defensor de la familia del senador Miguel Uribe Turbay, dijo que este “magnicidio y crimen de lesa humanidad” debe ser “imprescriptible”.

También anunció que luchará para que la justicia en Colombia y en el mundo condene a los responsables del atentado que le costó la vida al también precandidato presidencial.

La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que el congresista falleció a la 1:56 minutos de la madrugada de este lunes, 11 de agosto, luego de dos meses de permanecer en estado crítico, tras el atentado que le causó graves lesiones.

“Víctor Mosquera Marín Abogados lamenta profundamente el magnicidio y crimen de lesa humanidad perpetrado contra el líder opositor, precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay (1986 – 2025), un dirigente ejemplar cuyo compromiso con la democracia, el Estado de derecho y la defensa de los intereses de Colombia será recordado por generaciones”, se lee en el pronunciamiento.

#ATENCIÓN | El abogado Víctor Mosquera (@VictorMosqueraM), como defensor de la familia del senador Miguel Uribe Turbay, dijo que este “magnicidio y crimen de lesa humanidad” debe ser “imprescriptible”.



También anunció que luchará para que la justicia en Colombia y en el mundo… pic.twitter.com/ZQWvRpxQeg — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 11, 2025

Mosquera Marín resaltó la lucha que libró el político colombiano contra los grupos armados ilegales.

“El senador Uribe dedicó su vida al servicio público con integridad, valentía y una inquebrantable vocación de construir un país más justo, de la mano de los colombianos y en firme combate contra las estructuras criminales. Su partida representa una pérdida irreparable para su familia, sus colegas y para todos aquellos que creemos en la democracia y la institucionalidad”.

Reiteró que el crimen de Uribe Turbay debe investigarse sin descanso y sin el riesgo de la prescripción.

“Condenamos enérgicamente este crimen atroz y acto terrorista, que por su naturaleza debe ser imprescriptible, y exigimos a las autoridades nacionales e internacionales que continúen adelantando investigaciones exhaustivas y judicializaciones oportunas”, afirmó.

Agregó que “no descansaremos hasta que los autores materiales, determinadores, instigadores al odio y encubridores, así como quienes, por acción u omisión, desatendieron sus solicitudes de protección dejándolo en estado de indefensión, enfrenten todo el peso de la ley y la justicia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional”.

Finalmente, señaló que “continuará empleando todas las herramientas legales disponibles en el marco del Derecho Interno, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, para garantizar verdad, justicia y reparación integral. Reiteramos nuestra solidaridad con la familia del senador Miguel Uribe Turbay y con todos los colombianos que hoy sienten dolor e indignación”.