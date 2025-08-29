Corte Suprema asegura total imparcialidad al resolver tutela que dejó libre al expresidente Uribe

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, se pronunció sobre la decisión que tendrá que tomar la Sala Penal de ese tribunal, en segunda instancia, frente a la tutela que dejó en libertad al expresidente Álvaro Uribe.

El magistrado Tejeiro señaló que efectivamente la decisión tendrá que darse a conocer dentro de los próximos 20 días, y dijo enfáticamente que todas las partes pueden contar con la total imparcialidad de los jueces.

En este caso, tal como lo anticipó La W, los tres magistrados que tendrán a cargo la decisión son el expresidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, el magistrado Diego Corredor (ponente) y la presidenta de la Sala Penal, Myriam Ávila Roldán.

“La función de las instituciones judiciales es una función basada en la imparcialidad y eso es lo que ha hecho Colombia y lo que ha hecho la Corte Suprema durante los últimos 139 años” sentenció Tejeiro.

Asimismo, ante los cruces de señalamientos contra y en defensa también de la juez Sandra Heredia, donde por ejemplo el presidente Petro aseveró que el expresidente Uribe le ha lanzado una “jauría” a la juez, el presidente de la Corte hizo un llamado a la cordialidad y el respeto.

Adicionalmente, en torno a la propuesta del presidente Petro de que se cree una Sala de Casación Ambiental en la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Tejeiro aclaró que los temas ambientales ya son manejados internamente por las tres salas que componen la Corte Suprema.

