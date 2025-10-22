Petro cuestionó posibles sanciones de Trump y recordó exilio de su familia: no sé a quién castigará

El presidente Gustavo Petro se refirió este martes a posibles sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos en su contra, en medio de las tensiones diplomáticas tras los señalamientos del presidente Donald Trump, quien lo ha acusado de ser “líder del narcotráfico”.

Durante su intervención en el consejo de ministros, Petro recordó los riesgos y las consecuencias personales que ha enfrentado por sus denuncias pasadas, especialmente por el debate de 2007 sobre corrupción y parapolítica en Antioquia.

“Aquí todos sabemos los debates que di, por eso los menciono, el debate del 2007 en Antioquia hizo que toda mi familia quede exiliada”, afirmó el mandatario.

El presidente sostuvo que, ante las amenazas y las acusaciones internacionales, su familia ha sido víctima de persecución y desplazamiento. “Yo no sé a quién va a castigar Trump, si no es a mi hermano o a mi familia, porque toda tuvo que salir de ahí. Mi papá ya tiene 90 años, mi mamá es pensionada en Canadá, porque allá sí se le reconocieron sus años de trabajo”, agregó.

Petro también mencionó a sus hijas, Antonella y Andrea, asegurando que incluso han recibido amenazas de muerte por parte de lo que él calificó como “el verdadero narcotráfico en Colombia”.

“Mis hijas han sido amenazadas de muerte por el verdadero narcotráfico, que no son los señores de las lanchas ni los campesinos que siembran hoja de coca, sino quienes se originan en las viejas estructuras del crimen en Colombia”, señaló.

El jefe de Estado sostuvo que estas amenazas y sanciones reflejan una ofensiva política y mediática en su contra. “Ahora tengo que recordar el hilo conductor que me ha traído hasta este Palacio y que me tiene al borde de ser juzgado como un narcotraficante por el señor Trump y sus jueces”, dijo.

