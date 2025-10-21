Senador Bernie Moreno propuso sanciones a Colombia y añadir a Gustavo Petro a Lista Clinton

El senador por el partido Republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno, que nació en Colombia, anunció este martes que el presidente Gustavo Petro, su familia y colaboradores serán añadidos a la Lista Clinton. Esta medida implicará sanciones debido a las crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países.

El republicano señaló que la administración del presidente Trump avanzará con las sanciones como resultado de investigaciones que vinculan al mandatario colombiano con presuntas redes de narcotráfico.

Moreno asoció esta iniciativa a la política de seguridad del presidente Trump, afirmando que “la Doctrina Trump es simple: las Américas serán liberadas de las drogas ilegales mortales, de los cárteles que las trafican y de los políticos corruptos que permiten esta actividad y se benefician de ella.”

