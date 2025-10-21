Internacional

Senador Bernie Moreno propuso sanciones a Colombia y añadir a Gustavo Petro a Lista Clinton

La Lista Clinton es una lista de personas y empresas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico.

Bernie Moreno (Emily Elconin/Getty Images) y Gustavo Petro (Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Fer Rojas

El senador por el partido Republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno, que nació en Colombia, anunció este martes que el presidente Gustavo Petro, su familia y colaboradores serán añadidos a la Lista Clinton. Esta medida implicará sanciones debido a las crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países.

El republicano señaló que la administración del presidente Trump avanzará con las sanciones como resultado de investigaciones que vinculan al mandatario colombiano con presuntas redes de narcotráfico.

Moreno asocesta iniciativa a la política de seguridad del presidente Trump, afirmando que “la Doctrina Trump es simple: las Américas serán liberadas de las drogas ilegales mortales, de los cárteles que las trafican y de los políticos corruptos que permiten esta actividad y se benefician de ella.”

