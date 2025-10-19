Trump eliminará “cualquier pago o subsidio” a Colombia y señala a Petro de “líder del narcotráfico”
“El presidente Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”, escribió Donald Trump.
A través de un mensaje publicado en la red social Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que eliminará todos los subsidios o cualquier forma de pago que Washington destina a Colombia.
Además, Trump acusó al presidente Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico”.
Así lo expresó el presidente Donald Trump:
- “El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos. Petro, un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no será bien recibido. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente Donald J. Trump”.
Este es el mensaje original del presidente Donald Trump:
- “President Gustavo Petro, of Columbia, is an illegal drug leader strongly encouraging the massive production of drugs, in big and small fields, all over Columbia. It has become the biggest business in Columbia, by far, and Petro does nothing to stop it, despite large scale payments and subsidies from the USA that are nothing more than a long term rip off of America. AS OF TODAY, THESE PAYMENTS, OR ANY OTHER FORM OF PAYMENT, OR SUBSIDIES, WILL NO LONGER BE MADE TO COLUMBIA. The purpose of this drug production is the sale of massive amounts of product into the United States, causing death, destruction, and havoc. Petro, a low rated and very unpopular leader, with a fresh mouth toward America, better close up these killing fields immediately, or the United States will close them up for him, and it won’t be done nicely. Thank you for your attention to this matter! President Donald J. Trump”.
