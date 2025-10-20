El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Presidente Petro responde a Trump: “No es rey en Colombia, aquí no los aceptamos”

Gustavo Petro, presidente de la República, dialogó con Daniel Coronell acerca de la tensión diplomática con Estados Unidos y su mandatario, Donald Trump, quien lo calificó como “líder del narcotráfico” y mencionó que Colombia está “fuera de control”.

Petro le respondió a Trump asegurando que Colombia está fuera de su control, algo que mencionó no le gusta al líder republicano y jefe de Estado norteamericano.

“Dijo Trump que Colombia está fuera de control, pues claro que está fuera de control de él. En una democracia un gobierno está bajo control del pueblo, no de Trump. No es rey en Colombia, aquí no los aceptamos”, aseguró.

De esta manera, se refirió a la llegada a Colombia de deportados que estaban esposados y señaló que Trump quiere “ciervos” no personas libres.

“A qué persona libre le puede gustar que, cuales quiera que sean sus pensamientos políticos, lleguen con esposas a Colombia. A Trump no le gustan los hombres libres, él quiere tener ciervos, no personas libres”, indicó.

Sostuvo que Trump puede sentarse a hablar con él “de tú a tú”, pero a darles órdenes, “no señor”.

¿Cuáles son las diferencias de Petro con Donald Trump?

El mandatario de los colombianos recordó que su Gobierno tiene como política principal la lucha contra el cambio climático, por lo que “la política tiene que estar adscrita a la ciencia”. Ese es el punto que lo separa de Trump.

“Trump está obsesionado con el petróleo, toda su estrategia gravita en el mundo con conseguir más petróleo y no se da cuenta que eso ya no sirve y nos va a matar a todos”, sostuvo.

Asimismo, comentó que el defecto que tiene Colombia para negociar con Trump en comparación con México y Brasil es que “no logró tener una producción (de petróleo) tan importante” como esas naciones. “Eso nos pone en situación difícil”.