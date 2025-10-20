“Trump está obsesionado con el petróleo”: Petro sobre relación con EE.UU.
Asimismo, el mandatario colombiano afirmó que la crisis climática es “lo que más me separa de Trump”
“Trump está obsesionado con el petróleo”: Petro sobre relación con EE.UU.
03:01
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Gustavo Petro. Foto: Presidencia - Donald Trump. Foto: Getty Images.
El presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo en entrevista con Daniel Coronell sobre diferentes temas de su Gobierno y se refirió a las diferencias que hay entre Estados Unidos y Colombia.
- Le puede interesar: Petro se reunirá con John McNamara, encargado de Negocios de EE.UU, por crisis diplomática
De acuerdo con el presidente Petro, hay dos temas claves de Colombia con Estados Unidos, uno de ellos es la crisis climática, “es lo que más me separa de Trump”.
Asimismo, afirmó que “Trump está obsesionado con el petróleo, toda su estrategia gravita en el mundo con conseguir más y no se da cuenta de que eso ya no sirve y nos va a matar a todos”.
En comparación con Brasil y su diplomacia con Estados Unidos, Petro dijo que: “Lula hizo algo más radical que yo, metió a Brasil a los Brics y negocian con ellos, es porque son más ricos que Colombia, igual que México”.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
“El defecto de Colombia es que no logró tener una producción (de petróleo) tan importante como Brasil y México, eso nos pone en situación difícil”, advirtió Petro.
Esto fue lo dijo el presidente:
“Trump está obsesionado con el petróleo”: Petro sobre relación con EE.UU.
03:01
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles