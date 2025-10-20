El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Trump está obsesionado con el petróleo”: Petro sobre relación con EE.UU.

El presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo en entrevista con Daniel Coronell sobre diferentes temas de su Gobierno y se refirió a las diferencias que hay entre Estados Unidos y Colombia.

De acuerdo con el presidente Petro, hay dos temas claves de Colombia con Estados Unidos, uno de ellos es la crisis climática, “es lo que más me separa de Trump”.

Asimismo, afirmó que “Trump está obsesionado con el petróleo, toda su estrategia gravita en el mundo con conseguir más y no se da cuenta de que eso ya no sirve y nos va a matar a todos”.

En comparación con Brasil y su diplomacia con Estados Unidos, Petro dijo que: “Lula hizo algo más radical que yo, metió a Brasil a los Brics y negocian con ellos, es porque son más ricos que Colombia, igual que México”.

“El defecto de Colombia es que no logró tener una producción (de petróleo) tan importante como Brasil y México, eso nos pone en situación difícil”, advirtió Petro.

