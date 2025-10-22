Petro sacó del cargo al viceministro de Agua en pleno consejo de ministros: “No va más, hermano”

En una fuerte intervención durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro anunció la salida inmediata del viceministro de Agua, Edward Libreros, a quien acusó públicamente de obstaculizar proyectos clave de acueductos y de favorecer intereses económicos por encima de las políticas del Gobierno.

“¿El viceministro de Aguas le cree más sandesco que a nuestro proyecto”, dijo Petro frente a los ministros y viceministros. “Por eso es que el acueducto de Cereté, Ciénaga de Oro y Sahagún no está hecho. Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario de aseo que beneficia a los recicladores y a los consumidores. Se acabó, no va más, hermano”.

El mandatario enfatizó que su Gobierno “no vino a obedecerle a los gremios del poder económico, sino al pueblo”, y denunció que los ciudadanos están siendo “robados” con las tarifas de servicios públicos.

“El pueblo paga tarifas de agua, de aseo, de energía, y lo están robando en todas partes. Los que tienen que poner la corrección son las comisiones reguladoras de energía, de agua y de aseo. Y si le van a obedecer a los grandes dueños de los negocios que están estafando al pueblo, pues no sirven en este gobierno”, sentenció.