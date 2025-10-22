En compañía uno se defiende de un monstruo como Trump: Petro convocó “al mundo” a ayudar a Colombia

Este martes, 21 de octubre, durante un nuevo consejo de ministros que se desarrolló en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lanzó un nuevo llamado a la movilización nacional e internacional, advirtiendo sobre lo que calificó como una “amenaza” proveniente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Así, el jefe de Estado le pidió al pueblo colombiano “salir otra vez a la calle” y anunció una convocatoria para este viernes, 24 de octubre, a las 4:00 de la tarde en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. “Esto es en compañía que uno se defiende de un monstruo como Trump” , dijo Petro.

Durante su intervención, el mandatario de los colombianos también se dirigió al embajador de Colombia en Estados Unidos, instándolo a llevar “las razones por donde toque”, en alusión a la necesidad de mantener el diálogo y evitar “una masacre del pueblo latinoamericano”.

Petro aseguró que Colombia ocupa un lugar central en el equilibrio del planeta: “Somos el corazón del mundo, no es mentira, somos la potencia vital, y si esto se llena de sangre, el mundo y la humanidad se llenan de sangre”.

El presidente concluyó con un mensaje que extendió su llamado más allá de las fronteras: “Convoco al mundo a ayudarnos. Antes convocaba al mundo a ayudar a Palestina, ahora es a nosotros, porque nos quieren atacar, y son mafiosos y Trump les está creyendo”.

Esto dijo el presidente Gustavo Petro: