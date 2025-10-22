En compañía uno se defiende de un monstruo como Trump: Petro convocó “al mundo” a ayudar a Colombia
Petro dijo que una agresión “sobre Colombia es una agresión sobre el corazón del mundo”.
Este martes, 21 de octubre, durante un nuevo consejo de ministros que se desarrolló en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lanzó un nuevo llamado a la movilización nacional e internacional, advirtiendo sobre lo que calificó como una “amenaza” proveniente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Así, el jefe de Estado le pidió al pueblo colombiano “salir otra vez a la calle” y anunció una convocatoria para este viernes, 24 de octubre, a las 4:00 de la tarde en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. “Esto es en compañía que uno se defiende de un monstruo como Trump”, dijo Petro.
Durante su intervención, el mandatario de los colombianos también se dirigió al embajador de Colombia en Estados Unidos, instándolo a llevar “las razones por donde toque”, en alusión a la necesidad de mantener el diálogo y evitar “una masacre del pueblo latinoamericano”.
Petro aseguró que Colombia ocupa un lugar central en el equilibrio del planeta: “Somos el corazón del mundo, no es mentira, somos la potencia vital, y si esto se llena de sangre, el mundo y la humanidad se llenan de sangre”.
El presidente concluyó con un mensaje que extendió su llamado más allá de las fronteras: “Convoco al mundo a ayudarnos. Antes convocaba al mundo a ayudar a Palestina, ahora es a nosotros, porque nos quieren atacar, y son mafiosos y Trump les está creyendo”.