Le da rabia a Trump que no los apoye con el Ejército colombiano a invadir Venezuela: Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro conversó con Daniel Coronell sobre diversos temas del ámbito nacional e internacional, entre ellos Venezuela, Nicolás Maduro y María Corina Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de Paz.

Al ser preguntado por Machado y sus cuestionamientos a la líder de la oposición venezolana luego de que ganara el Nobel de Paz, Petro aseguró:

“Corina y Maduro. Valoro personas alrededor de varios prismas, uno, la crisis climática. Maduro está reaccionando a que Venezuela tenga economía sin petróleo (…). Dos, Maduro no ha invitado a invadir su país. Para mí es una persona despreciable que invita a invadir su país, un traidor, punto”, dijo.

Petro también aseguró que el gran error que tuvo Hugo Chávez en Venezuela fue dejar que la economía del país dependiera únicamente del Petróleo.

De la misma manera, aseguró que a Donald Trump le da “rabia” que Colombia no ayude a la invasión de Venezuela.

“Le da rabia a Trump que no apoye a los norteamericanos con el Ejército colombiano para invadir Venezuela. A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana que hay cuatro millones”, afirmó.

Finalmente, sobre la situación venezolana, Petro mencionó que Estados Unidos “se quiere quedar con el petróleo de Venezuela”, pero “no valdrá nada en 20 años”.

Vea la entrevista completa con el presidente Gustavo Petro aquí: