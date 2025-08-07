El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Son difamaciones”: alcaldesa de Chapinero tras polémica en contrato de motos de Policía

Este miércoles, 6 de agosto, Alejandra Mejía, alcaldesa de Chapinero, estuvo en W Sin Carreta y habló de la polémica de presunto sobrecosto en uno de los contratos de la localidad.

De acuerdo con la alcaldesa, lo dicho en las últimas horas son difamaciones.

Lea también: Polémica en la Alcaldía de Chapinero por compra de motos de Policía por 93 millones de pesos

Mejía afirmó que cuando se inicia un proceso de contratación se debe identificar todos los pasos. Asimismo, mencionó que, al ser un proceso abierto y una subasta inversa, las entidades son las que hacen las ofertas con el máximo monto permitido.

“De las personas que se presentaron, solo una hizo una oferta”, dijo.

Por otra parte, dijo que se realizó la terminación anticipada del contrato tras la revisión contractual que realizó la Alcaldía y no por la denuncia que realizaron los ediles y el concejal.

“Tras las verificaciones encontramos que la mejor solución era terminar el contrato de manera unilateral”, comentó.

Finalmente, dejo en claro que: “no se recibieron las motos y tampoco se realizó ningún pago”.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause “Son difamaciones”: alcaldesa de Chapinero tras polémica en contrato de motos de Policía 07:44 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W radio en vivo aquí: