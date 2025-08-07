Polémica en la Alcaldía de Chapinero por compra de motos de Policía por 93 millones de pesos

El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y habló sobre la polémica que se ha generado por la compra de una moto por 93 millones de pesos por parte de la Alcaldía de Chapinero.

Según contó el concejal, se inició un seguimiento a toda la adquisición de las entidades en temas de seguridad. “Hay un grave problema, los policías de la ciudad están empujando las motos, las motos están dañadas”, dijo.

Por lo que desde la Alcaldía se estableció un plan que era ayudarle a algunas estaciones.

Siendo así, reveló que las localidades abrieron la cotización para la compra de motos. “En Barrios Unidos y Suba, con la pintura y las especificaciones, rondaban entre los 48 y 50 millones porque tiene unos requerimientos especiales”, dijo.

Pero, al entrar a revisar la cotización de Chapinero, les llamó la atención que el promedio de cotización estaba en más de 90 millones.

“Se hicieron las alertas en su momento en SECOP. Al único proponente se lo adjudicaron (el contrato) hace unos días y compraron estas motos a 93 millones de pesos”, reveló.

Incluso, señaló que “lo raro es que una de las empresas que hace parte del consorcio contratante de Chapinero, también vendió en Barrios Unidos, Suba, donde se compraron las mismas motos por un valor inferior”.

No obstante, el concejal mencionó que hace unos minutos, la Secretaría de Gobierno terminó anticipadamente el contrato porque se dio cuenta que teníamos razón y era muy extraño.