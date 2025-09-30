“Los israelíes se están adueñando del centro de Bogotá para trata de mujeres”: Petro

El presidente Gustavo Petro reveló que "los israelíes se están adueñando del centro de Bogotá para trata de mujeres”. Foto: Andrea Puentes - Presidencia.

Este lunes, 29 de septiembre, se llevó un nuevo consejo de ministros, en el que el presidente Gustavo Petro reveló una nueva problemática que incluye la trata de mujeres en el centro de Bogotá y que tiene como protagonistas a los “israelíes”.

El mandatario dio a conocer que “los israelíes se están adueñando del centro de Bogotá para trata de mujeres”.

Frente a esta situación, Petro aseguró: “he pedido a la Policía que acabe con eso”. Además, el mandatario dijo que Medellín “es la capital” de trata de mujeres, pero en Bogotá también hay esta problemática.

Además, el mandatario manifestó que fue al Gobierno de México a hablar con Claudia Sheinbaum y logró “sacar siete muchachas” que eran víctimas de trata de mujeres.

#ATENCIÓN | “Los israelíes se están adueñando del centro de Bogotá para trata de mujeres. He pedido a la Policía que acabe con eso”, aseguró el presidente Petro. pic.twitter.com/bYqdNgnZ12 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 30, 2025

Embajadores criados en la diplomacia feudal se van

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los embajadores que no sigan la línea del Gobierno. El jefe de Estado aseguró que se tiene que ir.

“Todos los embajadores, a los que yo llamo blancos, porque se criaron de la diplomacia feudal, se van”, manifestó el mandatario.

Asimismo, el presidente explicó que “tumben los que nos tumben en las cortes se reemplazan por las personas que siguen la línea del presidente, en materia internacional, porque soy, por constitución, el director de las relaciones exteriores de Colombia”.

Por último, el jefe de la República señaló que su decisión “no es por autoritarismo, es porque lo ordena la constitución de Colombia”.

Estas fueron las palabras del presidente Petro:

#Atención| El presidente Petro (@petrogustavo ) afirmó que: “Todos los embajadores, los que yo llamo blancos porque se criaron en la diplomacia feudal, se van”. Añadió “tumben lo que nos tumben en las Cortes, se reemplazan por las personas que siguen la línea del presidente”. pic.twitter.com/uVfUjCV28g — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 30, 2025

