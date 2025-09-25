¿Le robaron el celular? Policía recuperó 15.000 en Bogotá: Así puede consultar si está el suyo

Bogotá

El personero de Bogotá, Andrés Castro, anunció que la Policía Metropolitana de Bogotá iniciará la entrega de cerca de 15.000 celulares que habían sido robados y posteriormente recuperados por las autoridades de la ciudad.

La decisión se tomó luego de una mesa de trabajo resolutiva convocada por la Procuraduría General de la Nación, en la que se revisó el destino de los celulares que han sido recuperados por las autoridades en operativos contra el robo y que permanecen en las estaciones de Policía de la ciudad.

El personero Andrés Castro pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar sobre el tema.

“Desde la Personería hicimos un seguimiento a todas las estaciones de Policía y pudimos establecer que se han recuperado 33.000 celulares (…) Hemos insistido para que los ciudadanos puedan consultar si sus celulares están en este grupo de dispositivos recuperados y puedan ser entregados”, aseguró.

Lea también: ¿Cuál es trámite legal para reportar el robo de un celular? Este es el paso a paso

¿Cómo consultar si su celular robado fue recuperado por la Policía?

Si bien, aún no se ha creado la plataforma para consultar directamente en la Secretaría de Bogotá, que será pública en un mes, por ahora puede verificar esta información en la página web de la Policía siguiendo el paso a paso a continuación.

Busque el código IMEI de su celular robado.

Ingrese en el link a continuación: https://www.policia.gov.co/celulares-recuperados

Ingrese la cifra en la casilla dispuesta para este fin.

Acuda a la estación de Policía donde está el celular.

Es importante destacar que el IMEI es el número de identificación de su celular, el cual no se repite en ningún otro aparato, de allí la importancia de anotarlo en algún sitio.

Más información: Conozca la importancia del IMEI: ¿cómo proteger su celular si llega a ser robado?

También es clave, al comprar un nuevo celular, registrar con su operador el número de IMEI, para consultarlo con ellos en caso de no recordarlo.

Finalmente, debe estar pendiente a las cuentas oficiales de la Personería y la Secretaría de Seguridad de Bogotá para cuando se habilite el nuevo canal de consulta.

Vea la entrevista en W Sin Carreta: